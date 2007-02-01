Путін консультується з собакою

Президент РФ Володимир Путін, за його власним визнанням, для підняття настрою спілкується зі своїм собакою Коні і читає вірші Омара Хайяма.

"Поганий настрій буває, як у кожної людини. Я в цих випадках прагну проконсультуватися з Коні, вона мені дає хороші поради", - сказав Путін у четвер на прес-конференції в Кремлі, відповідаючи на запитання, чи буває у нього поганий настрій.

За його словами, перша леді нещодавно подарувала йому хорошу книгу - вірші Омара Хайяма. "Там є багато цікавого, що може допомогти в таких ситуаціях", - зазначив він.

РІА Новости