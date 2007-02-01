Заради України Путін готовий навіть десь піти від ринку

Перехід Росії і України до ринкових відносин у газовій сфері був не політичним, а економічним рішенням.

Про це повідомив президент Російської Федерації Володимир ПУТІН, виступаючи на прес-конференції для російських та іноземних журналістів, яка транслюється в прямому ефірі російськими ЗМІ.

Він нагадав, що на початку 2006 року відносини РФ і України були напруженими. Зокрема, з питання транзиту енергоносіїв президент зазначив, що тоді це питання було вирішене на користь переходу на ринкові відносини.

"Це рішення залишається тим самим незалежно від політичних змін в Україні", – підкреслив В.ПУТІН.

За його словами, відносини між країнами стали навіть "кращі і міцніші".

"Росія завжди готова прийти на допомогу українській владі, зокрема в сфері енергетики, і при цьому навіть десь піти від ринку", - пояснив президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2005 року Україна і Росія кілька місяців не могли погодити принципи транзиту російського газу через територію України в Європу (близько 130 млрд. кубометрів газу за рік) і схеми оплати цього транзиту, оскільки Москва запропонувала Києву перейти від діючої схеми бартерних розрахунків до оплати грошима за європейськими тарифами.

1 січня 2006 року о 10.00 Росія скоротила обсяги газу, призначеного для забезпечення транзиту в Європу.

4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості щодо постачань російського газу в Україну. У 2006 році Україна одержувала газ за ціною 95 дол. за тис. кубометрів.

У 2007 році Україна одержує газ за ціною 130 дол. за тис. кубометрів.