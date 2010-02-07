Якщо Сербія ввійде до НАТО, Росія змінить позицію щодо Косова

Якщо Сербія ввійде до НАТО, Москва буде вимушена переглянути своє ставлення до незалежності Косова. Таку заяву зробив Постійний представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін. "Якщо Бєлград захоче стати членом Північноатлантичного альянсу, йому доведеться визнати незалежність Косово, у такому разі і Росія буде вимушена змінити свою позицію з цього питання, оскільки росіяни не можуть бути більшими сербами, ніж самі серби", - передає слова дипломата телерадіостанція В92.

Наразі ні Бєлград, ні Москва не визнають незалежність краю з центром у Приштині.

У жовтні 2009 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич заявив, що його країна не розглядає питання членства в НАТО, а співпрацює з Північноатлантичним альянсом в рамках програми "Партнерство заради миру".

З країн, які мають кордон з Сербією, не є членами НАТО тільки Боснія і Герцеговина, Македонія і Чорногорія. При цьому 2 жовтня 2009 р. делегація з Сараєва подала офіційну заявку на членство в організації, Підгориця та Скоп’є теж заявляли про своє бажання ввійти до альянсу.