Путін: Бандера відзначався особливою жорстокістю

18:43, 15 лютого 2010
Світ
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Президент РФ зустрічався с Назарбаєвим

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН критикує діючого Президента України Віктора ЮЩЕНКА за присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН сказав під час зустрічі з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ в Ново-Огарьово.

«Події останніх місяців мене аніскільки не здивували, коли керівництво «кольорового руху» плюнуло в обличчя своїм політичним спонсорам, видавши указ про оголошення Степана Бандери Героєм України, людини, яка не лише заплямувала себе співпрацею з нацистами, але й відрізнялася особливою жорстокістю при розправах з євреями і поляками», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом присвоїв звання Герой України С.Бандері. За словами В.ЮЩЕНКА, С.Бандера боровся за незалежну країну.

 

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