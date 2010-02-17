ФРН купить викрадені дані про рахунки німців у швейцарських банках

Представники консервативної Народної партії Швейцарії (SVP) виступили з парламентською ініціативою, запропонувавши розсекретити банківські рахунки німецьких партій, політиків і високих чиновників, якщо ФРН купить у анонімного продавця диск з краденими даними про німецьких податкових утікачів, які зберігають свої заощадження в швейцарських банках. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Frankfurter Rundschau.

Поки невідомо, як до пропозиції поставляться інші політичні сили Швейцарії. У швейцарському парламенті SVP має найчисленнішу фракцію. Проте представники соціал-демократичної партії заявили, що ініціатива правих не здобуде підтримки більшості депутатів.

Тим часом кількість німцців, які приходять з повинною, після того, як влада ФРН підтвердили рішення купити диск із даними на неплатників, в останні дні різко зросла. За даними Suddeutsche Zeitung, тільки в Баварії за останній тиждень про себе заявила 291 людина. У Гамбурзі пришли з повинною 88 неплатників, в Нижній Саксонії - 174, в Гессені 113, в Берліні - 112.

За диск з інформацією про неплатників анонімний продавець заправив 2,5 мільйона євро. Міністерство фінансів дало свою згоду. Очікується, що покупка допоможе повернути до бюджету ФРН, щонайменше, 400 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що йдеться про дані німецьких клієнтів швейцарського банку Credit Suisse. У самому банку стверджують, що ні про який витік інформації не знають.

Всього, за деякими даними, свої коши в Швейцарії ховають більше 100 тисяч німців.