США розглядають Україну як стратегічного партнера

“Україна повинна рухатися вперед незважаючи на внутрішньополітичні події та наслідки фінансово-економічної кризи. Плани Уряду США залишаються незмінними, і ми розглядаємо питання двосторонньої співпраці з Україною як з країною - стратегічним партнером”, - підкреслила заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України і Євразії доктор Сілеста ВОЛЛАНДЕР під час зустрічі з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ генералом армії Іваном СВИДОЮ, яка відбулася сьогодні у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, вона подякувала українській стороні за послідовність і постійну участь в операціях з підтримання миру у “гарячих точках” світу. Особливо високо посадовець Міноборони США відзначила участь кораблів ВМС України в операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”.

Сторони також обговорили перспективи реалізації нового спільного проекту з мовної підготовки українських військових моряків у Севастополі в рамках подальшої участі в операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля” а також інших багатонаціональних операціях на морі, зокрема, з протидії піратству “Аталанта”.

Начальник Генштабу ЗСУ відзначив, що за всіма напрямками військового співробітництва між країнами спостерігається позитивна динаміка. За словами І.СВИДИ, це стосується участі у військових навчаннях, міжнародних миротворчих операціях під егідою НАТО та ООН, спільних проектах регіонального масштабу.

Також в ході зустрічі сторони торкнулися питань надання урядом США фінансової та матеріально-технічної допомоги Україні в рамках Міжнародної програми військової освіти та підготовки.

Як повідомив начальник Генштабу, упродовж 1997-2009 років обсяги матеріально-технічної допомоги з боку США із забезпечення Збройних сил України сучасними засобами зв’язку, системами імітаційного моделювання, підготовки військовослужбовців склали майже 92 млн. доларів.