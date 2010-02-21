США не планують відкривати військову базу в Узбекистані, заявив спецпредставник країни по Афганістану і Пакистану Річард Холбрук, повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Узбекистан надає нам цінну допомогу щодо транзиту матеріалів, дозволяє транзит матеріалів через свою територію, це дуже важливий внесок. Але відкриття бази - ні", - заявив Холбрук журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Казахстану Канатом Саудабаєвим в Астані.