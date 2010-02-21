У Румунії обрали нового голову опозиції
15:47, 21 лютого 2010Світ
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Соціал-демократи роблять заміну
У Румунії новим лідером опозиційної соціал-демократичної партії (СДП) обраний 37-річний Віктор Понта, який змінив на цій посаді колишнього міністра закордонних справ Мірчу Джоане, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Впродовж останніх місяців у СДП, розвивалися суперечності, пов`язані з невдачею торік на президентських виборах.
Тоді Джоане поступився чинному президентові країни Траяну Бесеску.
Джоане очолював соціал-демократичну партію Румунії з 2005 року.
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