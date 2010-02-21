У Румунії обрали нового голову опозиції

Соціал-демократи роблять заміну

У Румунії новим лідером опозиційної соціал-демократичної партії (СДП) обраний 37-річний Віктор Понта, який змінив на цій посаді колишнього міністра закордонних справ Мірчу Джоане, повідомляє Бі-Бі-Сі. Впродовж останніх місяців у СДП, розвивалися суперечності, пов`язані з невдачею торік на президентських виборах. Тоді Джоане поступився чинному президентові країни Траяну Бесеску. Джоане очолював соціал-демократичну партію Румунії з 2005 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter