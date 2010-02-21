Кількість жертв на Мадейрі сягнула 40 осіб

Зливи на атлантичному острові Мадейра, який наледить Португалії, призвели до загибелі 40 людей, більше сотні поранені, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс з посиланням на заяву місцевої влади.

"Сімнадцять тіл було знайдено в місті Фуншал. Дуже ймовірно, що ми виявимо ще тіла загиблих", - сказав мер Мігель Албукерке, кажучи про роботу рятувальників. Він також порадив жителям не залишати своїх будинків.

Сильні дощі на острові в Атлантичному океані призвели у суботу до повеней і оповзнів. Аеропорт острова закритий. Деякі мости і дороги розмиті, машини знесло потоком води, а дерева попадали, перегородивши шлях рятувальникам. Вулиці Фуншала затоплені, багато жителів острова залишилися без води і електрики.

Збройні сили Португалії направили корабель з рятувальниками для надання допомоги постраждалим, передає Бі-бі-сі.

На острів прилетіли прем`єр-міністр і міністр внутрішніх справ. Глава МВС Руї Перейра не виключив, що буде оголошено надзвичайний стан, після чого Португалія попросить про допомогу Євросоюз.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, основна проблема для влади – неможливість дістатися до ізольованої гірської "Долини черниць".

Останній раз стихійне лихо, співставне за масштабами з тим, що відбувається зараз, сталося в жовтні 1993 року. Тоді загинули восьмеро людей.