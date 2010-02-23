Авіасполучення з Грецією завтра не буде взагалі

Близько трьох мільйонів жителів Греції, як очікується, візьмуть участь у загальнонаціональному страйку, наміченому на 24 лютого. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Earth Times. Населення Греції становить близько одинадцяти мільйонів осіб.

Авіасполучення з Грецією в середу буде повністю припинено, оскільки до страйку приєднаються авіадиспетчери. Крім того, в акції протесту проти скорочення зарплат держслужбовцям, візьмуть участь співробітники державних банків і найбільші профспілки.

22 лютого представники профспілок блокували вхід до афінської біржі. Керівництву біржі довелося активувати запасну систему електронних торгів.

Раніше страйки на знак протесту проти урядових заходів, спрямованих на скорочення бюджетного дефіциту, провели також співробітники податкової й митної служб, міністерства фінансів, а також працівники цивільної авіації, лікарі й місцеві органи влади.

На початку цього року влада Греції оприлюднила план скорочення державних витрат, щоб до 2012 року знизити дефіцит бюджету до 2,8 відсотка ВВП. План, зокрема, передбачає зменшення зарплат бюджетникам, підвищення цін і реформу податкового законодавства. Ці заходи викликали невдоволення населення країни.

У 2009 році дефіцит бюджету Греції становив 12,7% ВВП - найбільше серед країн єврозони. Крім того, держборг країни перевищив сто відсотків ВВП, що призвело до появи в ЗМІ чуток про можливий дефолт Греції.

11 лютого президент Євросоюзу Херман ван РОМПЕЙ заявив, що Євросоюз допоможе Греції справитися з дефіцитом бюджету, не уточнивши, проте, які саме заходи готовий вжити для цього ЄС. Пізніше прем`єр-міністр Люксембурга і голова Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР попередив, що ЄС накладе на Грецію економічні санкції, якщо країна не зможе до 16 березня представити додаткові заходи, спрямовані на скорочення бюджетного дефіциту.