Кількість жертв землетрусу в Чилі досягла 400 осіб

Кількість жертв могутнього суботнього землетрусу в Чилі досягла 400 осіб, повідомляє агентство Рейтер.

Підземні поштовхи магнітудою 8,8 були зафіксовані в Чилі в суботу о 03.34 за місцевим часом за 115 кілометрів на північ від міста Консепсьон, на глибині 55 кілометрів. Раніше повідомлялося про те, що кількість жертв землетрусу перевищила 300 осіб.

Землетрус спровокував серію цунамі. Хвилі обрушилися на 11 чилійських міст. На острові Робінзона Крузо з чилійського архіпелагу Хуан-Фернандес триметрова хвиля забрала життя як мінімум п`яти людей. У Новій Зеландії максимальна висота хвиль досягла двох метрів, у Японії - 1,2 метра, в Австралії - 40 сантиметрів.

В неділю в центральній частині Чилі сталися повторні підземні поштовхи магнітудою від 4,8 до 6,1. Тисячі жителів міста, побоюючись повторних хвиль землетрусу і руйнування будівель, провели ніч в розгорнутих безпосередньо на вулицях таборах.

Як заявила в своєму зверненні до нації президент Чилі Мішель БАЧЕЛЕТ, в результаті руйнівного землетрусу близько 2 мільйонів чилійців лишилися без даху над головою, пошкоджено 1,5 мільйона будинків. Вона також закликала населення країни зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Наразі ведуться роботи з відновлення подачі води і електроенергії в постраждалі райони країни.

М.БАЧЕЛЕТ подякувала світовим лідерам за проявлену солідарність в скрутну для країни хвилину.

За загиблих і постраждалих під час руйнівного землетрусу в Чилі помолився в неділю папа Римський БЕНЕДИКТ XVI разом з прочанами, присутніми на площі святого Петра.

"Я молюся про жертви і запевняю в своїй духовній близькості всіх тих, кого торкнулася ця катастрофа, прошу Бога про втіху і дар мужності в годину нещастя", - заявив папа Римський. Він висловив упевненість в тому, що католицькі добродійні організації нададуть своєчасну допомогу постраждалим.

Понтифік закликав присутніх пам`ятати про жертв стихії в своїх приватних молитвах і жертвувати кошти для ліквідації наслідків землетрусу в Чилі.