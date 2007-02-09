У Туреччині вранці стався землетрус: є постраждалі

На південному сході Туреччини в провінції Елязиг у п`ятницю вранці стався землетрус магнітудою 5,3 за шкалою Ріхтера. Як передає телекомпанія НТВ, за попередніми даними, землетрус було зареєстровано о 4.22 за місцевим часом і викликав паніку серед населення. Постраждало близько 30 чоловік.

За інформацією місцевих властей, під час підземного поштовху деякі житлові, а також адміністративні будівлі були пошкоджені, проте точні наслідки землетрусу поки не встановлені.