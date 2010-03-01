Медведєв упевнений, що в провалі збірної РФ у Ванкувері винні «жирні коти»

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вимагає звільнення чиновників, відповідальних за «провальний» виступ російської збірної на Олімпіаді у Ванкувері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Москві на зустрічі з керівництвом партії «Єдина Росія».

«Той, хто несе відповідальність за підготовку до Олімпіади, повинен понести таку відповідальність, і зараз відповідальні особи, які відповідають за цю підготовку, повинні будуть прийняти мужнє рішення й написати заяви. Якщо такої рішучості не буде, ми їм допоможемо », - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що необхідно без зволікань розпочати підготовку до Олімпіади в Сочі.

На його думку, підготовку спортсменів необхідно змінити, оскільки довгий час РФ виїжджала на радянських можливостях, які закінчилися.

«Ми радянську школу втратили, а свою школу не створили», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він зазначив, що на розвиток спорту виділяється безпрецедентно велика кількість грошей.

Д.МЕДВЕДЄВ впевнений, що систему підготовки спортсменів необхідно змінити й на перше місце необхідно поставити спортсмена, а не федерації - «великі жирні коти».

Як відомо, в загальному командному заліку збірна РФ із трьома золотими медалями посіла 11-е місце, що є найгіршим результатом в історії збірних.

Як відомо, українська олімпійська збірна не завоювала у Ванкувері жодної медалі.