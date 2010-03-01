Медведєв упевнений, що в провалі збірної РФ у Ванкувері винні «жирні коти»
"Якщо самі не звільняться, ми їм допоможемо"
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вимагає звільнення чиновників, відповідальних за «провальний» виступ російської збірної на Олімпіаді у Ванкувері.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Москві на зустрічі з керівництвом партії «Єдина Росія».
«Той, хто несе відповідальність за підготовку до Олімпіади, повинен понести таку відповідальність, і зараз відповідальні особи, які відповідають за цю підготовку, повинні будуть прийняти мужнє рішення й написати заяви. Якщо такої рішучості не буде, ми їм допоможемо », - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
Він підкреслив, що необхідно без зволікань розпочати підготовку до Олімпіади в Сочі.
На його думку, підготовку спортсменів необхідно змінити, оскільки довгий час РФ виїжджала на радянських можливостях, які закінчилися.
«Ми радянську школу втратили, а свою школу не створили», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.
При цьому він зазначив, що на розвиток спорту виділяється безпрецедентно велика кількість грошей.
Д.МЕДВЕДЄВ впевнений, що систему підготовки спортсменів необхідно змінити й на перше місце необхідно поставити спортсмена, а не федерації - «великі жирні коти».
Як відомо, в загальному командному заліку збірна РФ із трьома золотими медалями посіла 11-е місце, що є найгіршим результатом в історії збірних.
Як відомо, українська олімпійська збірна не завоювала у Ванкувері жодної медалі.