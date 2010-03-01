Застрелився глава компанії «Транс Нафта» мільярдер Кондрачук

Увечері у суботу тіло мільярдера Володимира Кондрачука виявили в його особистому кабінеті в офісі компанії «Транс Нафта» в центрі Москви. Про це повідомляє "Комсомольская правда". У міліцію подзвонив начальник відділу кадрів, який і виявив свого шефа. Як пояснили у прес-службі ГУВС Москви, за попередніми даними, Кондрачук звів рахунок з життям, вистріливши в себе з нагородного пістолета ППСМ. Він валявся поряд з тілом.

Проте оперативно-слідчі заходи, які повинні з`ясувати причину трагедії, ще продовжуються.

Володимир Кондрачук був одним з успішних російських бізнесменів. Створена ним в 1997 році компанія «Транс Нафта» займається розробкою газових родовищ в декількох російських регіонах. За даними журналу «Фінанс», в 2006 році стан Кондрачука оцінювався в 1 млрд. рублів. Проте після цього в рейтинги багатіїв він не потрапляв.

- Я знав його особисто і був приголомшений, коли почув про це по радіо, - заявив кореспондентові «КП» Віктор Баранов, глава Союзу незалежних виробників газу. - Не думаю, що цей вчинок міг бути пов`язаний з проблемами в бізнесі. Справи у його компанії іноді йшли навіть краще, ніж у інших. У свій час «Транс Нафта» навіть була ексклюзивним постачальником газу до України і Білорусії. Проте останнім часом справи у компанії не ладналися. Наприклад, "Газпром" не пускав незалежного виробника газу в свою газотранспортну мережу. У 2009 році Федеральна антимонопольна служба навіть наклала 157 млн. рублів штрафу на газову монополію через цей випадок. Проте "Газпром" в суді відстояв свою правоту і штраф платити не став. Чи могло це стати причиною трагедії, цілком можливо, визначить слідство.

Кондрачуку було 45 років.