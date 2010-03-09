Церковний секс-скандал у Німеччині: більше 100 потерпілих

Більше 100 колишніх вихованців приватної школи-інтернату в Німеччині заявили про те, що в роки навчання зазнавали сексуальних домагань з боку своїх учителів.

Перевірка обгрунтованості звинувачень у сексуальних домаганнях зараз йде в 18 з 27 єпархій Римо-католицької церкви в Німечині.

Архієпископ Гамбургський Вернер Тісен заявив, що служителі церкви самі повинні дотримуватися тих принципів, які проповідують, тоді як єпископ Аугсбургский Вальтер Мікса обрушився з критикою на засоби масової інформації і оголосив, що сексуальна революція 70-х 80-х років привела до сплеску розтління малолітніх.

Незважаючи на те, що більшість звинувачень у домаганнях відносяться до подій 20-30-річної давнини, власті Німеччини зараз розглядають питання про зміну терміну давнини у цих справах.

ВВС