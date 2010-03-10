Експерт про Януковича, НАТО, нейтралітет і Північну Африку

Виконуючий обов`язки директора міжнародних програм Центру Разумкова Михайло ПАШКОВ вважає, що Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ необхідно витримати «середньостроковий мораторій» на ухвалення важливих зовнішньополітичних рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПАШКОВ сказав на прес-конференції в Києві.

«Виходячи з внутрішньополітичної, соціально-економічної ситуації в Україні, геополітичних умов, необхідно витримати середньостроковий мораторій на ухвалення будь-яких геополітичних рішень», - відзначив М.ПАШКОВ.

За його словами, це стосується таких питань як членство України в НАТО, приєднання до Митного союзу, формалізація нейтрального статусу країни.

На думку експерта, для ухвалення таких рішень необхідно спочатку провести соціально-економічні реформи в країні, налагодити співпрацю провідних політичних сил і провести широку інформаційну кампанію.

Крім того, М.ПАШКОВ вважає за необхідне «розширити географію» політичної, торгово-економічної, гуманітарної та військово-технічної співпраці України з країнами Північної Африки й Південної Америки.

Експерт також вважає, що в співпраці України з ЄС і Росією необхідно знайти «золоту середину». На його думку, ефективні дії на європейському напрямку залежатимуть від того, як Україна налагоджуватиме відносини з Росією.

Він також переконаний, що гуманітарні проблеми в українсько-російських відносинах потрібно вирішувати не у формі обміну нотами, а на засіданні підкомісії Українсько-Російської міждержавної комісії.