Рада міністрів ЄС одностайно підтримала майбутню незалежність Косова

Рада міністрів з загальних питань та зовнішніх відносин Європейського Союзу одностайно підтримала план спеціального представника Генерального секретаря ООН в Косовому Марті АХТІСААРІ щодо майбутнього цього краю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу у Брюсселі міністр закордонних справ головуючої в ЄС Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР.

“Сьогодні була висловлена одностайна підтримка М.АХТІСААРІ та його плану”, - сказав він.

Водночас, німецькій міністр повідомив, що в ухвалених висновках Рада міністрів ЄС закликала Белград та Приштіну (столиці Сербії та Косова, відповідно) до активної участі в подальших консультацій щодо майбутнього статусу Косова.

Сьогодні ввечері ЄС також проведе консультації з міністрами закордонних справ Західних Балкан щодо реалізації плану М.АХТІСААРІ.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого М.АХТІСААРІ представив в Белграді план врегулювання косовської проблеми. Остаточний варіант плану буде представлений в Раді безпеки ООН навесні. План М.АХТІСААРІ передбачає можливість поступового надання Косовому незалежності, що викликає невдоволення Сербії. Крім того, проти цього плану виступає Росія, яка вважає, що надання незалежного статусу Косовому може призвести до пожвавлення сепаратистських рухів в усьому світі.

Цими вихідними в Косовому відбулися акції протесту як сербів, так і албанців.

Косово знаходиться під управлінням ООН з 1999 року, коли в результаті авіаційного наступу НАТО Сербія була примушена вивести війська з території краю.

Сербія вважає Косовський край своїм культурним і релігійним центром, проте переважну більшість населення в ньому становлять албанці, а сам край ще до розпаду Югославії мав права автономії, скасовані С.Мілошевичем.