Льотчики, які розбилися в аеропорту Внуково, впали в кому

Двоє членів екіпажа літака бізнес-класу Челленджер-850, що розбився в аеропорту Внуково-3 у вівторок, знаходяться в комі, повідомив РІА Новостив.о. прокурора Московської регіональної прокуратури з нагляду за виконанням законів на повітряному і водному транспорті Олександр Баденков.

"Стан двох членів екіпажу важкий. Двоє знаходяться в комі", - сказав він, пояснивши, що у важчому стані знаходиться громадянин США - індус за національністю.

У вівторок при вильоті з аеропорту "Внуково" на злітно-посадковій смузі зазнав аварії літак Челленджер-850, що належить одній із закордонних авіакомпаній.

На борту літака, який прямував до Берліна, перебували троє членів екіпажу: громадянин США і двоє російських громадян. Всі вони були госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.