Полковник міліції стріляв у московському метро
08:48, 19 березня 2010Світ
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Поранено дівчину
Чоловік, який у четвер увечері стріляв у московському метро з травматичного пістолета, виявився полковником департаменту охорони громадського порядку МВС РФ, повідомило РІА “Новости” джерело в правоохоронних органах Москви.
"Проводиться перевірка, про інцидент доповіли керівництву полковника міліції", - сказало джерело.
Напередодні в результаті конфлікту між двома чоловіками в московському метро було поранено з травматичного пістолета дівчину.
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