Полковник міліції стріляв у московському метро

08:48, 19 березня 2010
Світ
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Поранено дівчину

Чоловік, який у четвер увечері стріляв у московському метро з травматичного пістолета, виявився полковником департаменту охорони громадського порядку МВС РФ, повідомило РІА “Новости” джерело в правоохоронних органах Москви.

"Проводиться перевірка, про інцидент доповіли керівництву полковника міліції", - сказало джерело.

Напередодні в результаті конфлікту між двома чоловіками в московському метро було поранено з травматичного пістолета дівчину.

 

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