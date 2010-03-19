Полковник міліції стріляв у московському метро

Чоловік, який у четвер увечері стріляв у московському метро з травматичного пістолета, виявився полковником департаменту охорони громадського порядку МВС РФ, повідомило РІА “Новости” джерело в правоохоронних органах Москви.

"Проводиться перевірка, про інцидент доповіли керівництву полковника міліції", - сказало джерело.

Напередодні в результаті конфлікту між двома чоловіками в московському метро було поранено з травматичного пістолета дівчину.