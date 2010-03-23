Сильний долар знизив ціну на золото

Золото в понеділок подешевшало в ціні до мінімальної за три тижні позначки на тлі зміцнення долара, що негативно позначилося на попиті на метал як альтернативний об`єкт для інвестицій, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Bloomberg.

Квітневий ф`ючерс на золото впродовж торгів на Нью-йоркській товарній біржі подешевшав на 11,90 долара, або 1,1%, до 1095,70 долара за трійську унцію. Раніше вартість контракту спускалася до мінімальної з 25 лютого позначки 1092,20 долара за унцію.

"Міцний долар - головна загроза для цін на золото, - заявив агентству Bloomberg президент Prospector Asset Management Леонард Каплан (Leonard Kaplan). - Долар і далі зміцнюватиметься, і це негативно позначиться на золоті".

Долар на торгах у понеділок збільшується в ціні щодо євро, повідомляє агентство Bloomberg.

Долар у понеділок подорожчав до євро до 1,3502 долара за євро з 1,3537 долара за євро у п`ятницю на тлі побоювань, що боргова криза в Греції та підвищення кредитних ставок Центробанками країн світу можуть підірвати відновлення світової економіки. В цілому курс долара до кошика шістьох валют країн - основних торговельних партнерів США збільшився на 0,1% - до 80,81 пункта.

За підсумками 2009 року вартість золота збільшилася на 24%, досягнувши максимальної позначки на торгах 3 грудня - 1227,50 долара за унцію. При цьому курс долара до кошика шістьох валют знизився на 4,2%.

"Якщо ви прогнозуєте підвищення курсу долара, тоді вам доведеться повірити у те, що ціни на сировинні товари підуть вниз", - зазначив Каплан.