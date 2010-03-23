23% поляків відклали за рік до 1700 доларів

Майже 70% громадян Польщі у минулому кризовому році, що привів до зростання безробіття і зниження темпу зростання зарплат, не вдалося відкласти гроші на непередбачені витрати або плановані дорожчі покупки.

За даними опитування GFK для газети Rzeczpospolitа, кошти на “чорний день" минулого року відклали менше третини поляків, більшість з яких зібрали не більше 1700 доларів.

11% з 29%, що зуміли зберегти частину заробленого, відклали до 350 доларів.

12% відклали від 350 до 1700 доларів (за поточним курсом).

Від 1700 до 3500 доларів вдалося відкласти 5% опитаних, а від 3500 до 7000 доларів - тільки 1% громадян Польщі.

4% поляків відмовилися сказати, скільки їм вдалося і чи вдалося відкласти гроші на “чорний день" минулого року.

Майже 60% поляків вважають, що цього року їм навряд чи вдасться зберегти частину із зароблених грошей.

Збираються копити гроші в 2010 році 31% опитаних, більшість з яких сподіваються відкласти від 350 до 1700 доларів.

5% розраховують назбирати до 3500 доларів і 2% - до 7000 доларів.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на зростання польської економіки минулого року, безробіття вперше за останні 6 років перевищило 10%, досягнувши минулого місяця майже 13%.

Через світову економічну кризу, що спричинила зниження темпів зростання польського ВВП минулого року до 1,7% з 5% в 2008 році, в Польщі також впали темпи зростання зарплат.

За даними Державного комітету статистики Польщі, заощадження поляків на початок липня 2009 року становили близько 250 млрд. доларів, що рівнозначно половині торішнього ВВП країни.

Половину своїх заощаджень поляки тримають у банках, понад 40 млрд. доларів в акціях, держпаперах, інвестиційних і пенсійних фондах.

Згідно з держстатистикою, у 38-мільйонній Польщі кожна третя сім`я задоволена своїм матеріальним становищем і має заощадження, в середньому, що дорівнюють трьом місячним зарплатам (середня зарплата в країні – близько 1 тис. дол.).