Нейтральність держав більше не актуальна?

В умовах сучасного світу міжнародно-правовий статус нейтралітету держав втрачає свою актуальність і не є ефективним для гарантування безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час засідання «дипломатичного клубу», що відбулося сьогодні в Києві в рамках спільного проекту Фонду Віктора Пінчука та Фонду Арсенія Яценюка «Open Ukraine».

Як зазначив колишній заступник державного секретаря США Строуб ТЕЛБОТТ, «нейтралітет» є абсолютно поважним і актуальним поняттям в контексті міжнародного права. Водночас, експерт висловив думку, що в сучасних умовах міжнародно-правовий статус держави є неефективним і втрачає свою актуальність.

«З часом концепція нейтралітету почне втрачати свою корисність», - зазначив один із провідним світових експертів у галузі зовнішньої політики і безпеки.

Як він пояснив, в історичному вимірі, коли статус нейтралітету був реалізований в міжнародному праві це означало неприєднання держави до одного із воєнно-політичних блоків, який був ворожим до іншої безпекової організації.

На думку С.ТЕЛБОТТА, в сучасному світі це вже втратило свою актуальність.

У свою чергу колишній верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, а також екс-генеральний секретар НАТО Хав’єр СОЛАНА заявив, що концепція нейтралітету належить минулому в історії людства, а не сьогоденню.

Він навів приклади, коли сучасні нейтральні держави, наприклад, Швеція реалізовують активну і масштабну воєнну і політичну співпрацю в НАТО, що формально не передбачає нейтральний статус.

Колишній міністр закордонних справ України Геннадій УДОВЕНКО також зауважив, що нейтральний статус держава не може оголосити адже він за своєю природою надається і гарантується іншими суб’єктами міжнародного права.

Політик також зауважив, коментуючи позицію, зокрема представників нової української влади про необхідність набуття Україною нейтрального позаблокового статусу, що за таких умов Чорноморських флот Росії повинен бути виведений з нейтральної держави України.

«При нейтральному статусі Україна не є другом Росії», - зазначив з огляду на зобов’язання нейтральної держави Г.УДОВЕНКО.