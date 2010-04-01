Українці подали понад 180 тисяч заявок на працевлаштування у Польщі

У Польщі у 2009 році було зареєстровано понад 180 тисяч заявок на працевлаштування громадян України, що більш як на 20% більше показників попереднього року.

За даними Міністерства праці та соціальної політики Польщі, які є у розпорядженні УНІАН, торік на працевлаштування українців зареєстровано понад 95% усіх таких заявок.

Близько 5 тисяч заявок зареєстровано на громадян Білорусі, 2,7 тисяч - громадян Молдови та близько 700 - для росіян.

У міністерстві не уточнили, скільки і яких заявок було зареєстровано у різних сферах польської економіки, зауваживши, що ці дані поки не готові.

Як повідомляв УНІАН, Польша з липня 2007 року дозволила громадянам України, Білорусі та Росії працювати в країні без офіційного дозволу, а лише із зареєстрованою заявкою на працевлаштування. З лютого минулого року до переліку країн включено Молдову.

За цією схемою громадяни цих країн можуть працювати у Польщі без офіційного дозволу упродовж шести місяців року в усіх сферах економіки.

Українці у Польщі переважно працюють на будівництві, у сільському господарстві та доглядають дітей і людей похилого віку.