Французький винищувач впав у Середземне море

Винищувач Mirage 2000, який належить ВПС Франції, впав у Середземне море на південь від населеного пункту Боніфаціо, що розташований на півдні острова Корсіка, повідомляє WAPA.

За словами представників місцевої влади, пілот літака загинув. Його тіло знайшли на місці катастрофи з борту рятувального гелікоптера Puma.

Літак, який розбився, був приписаний до авіабази Солензара (Solenzara), що на півдні Корсіки.

Причини автокатастрофи одномісного винищувача наразі невідомі, фахівці розпочали розслідування інциденту.

Лента.ру