Французький винищувач впав у Середземне море
17:59, 19 лютого 2007Світ
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Пілот літака загинув
Винищувач Mirage 2000, який належить ВПС Франції, впав у Середземне море на південь від населеного пункту Боніфаціо, що розташований на півдні острова Корсіка, повідомляє WAPA.
За словами представників місцевої влади, пілот літака загинув. Його тіло знайшли на місці катастрофи з борту рятувального гелікоптера Puma.
Літак, який розбився, був приписаний до авіабази Солензара (Solenzara), що на півдні Корсіки.
Причини автокатастрофи одномісного винищувача наразі невідомі, фахівці розпочали розслідування інциденту.
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