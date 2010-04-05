100 тисяч людей вимагали розпуску парламенту Монголії

У центрі монгольської столиці Улан-Баторі відбулася масова демонстрація протесту проти падіння рівня життя населення. Близько 100 тисяч учасників акції зажадали розпуску парламенту у разі, якщо уряд не розподілить серед жителів країни доходи від експлуатації національних сировинних ресурсів, передає Газета.Ru.

Ініціатори демонстрації звинуватили «Монгольську народно-революційну партію» і «Демократичну партію Монголії», які входять в урядову коаліцію, в обмані виборців і відмові виконати свої зобов`язання про розподіл дивідендів гірничорудної промисловості серед бідних верств населення, які повинні були надаватися шляхом урядових грантів або через створення спеціального фонду соціальної допомоги. «Ми даємо владі 72 години на роздум. У разі ігнорування наших вимог акції протесту перейдуть в наступну стадію», – заявили демонстранти.

Вони наголосили, що партії, які ошукали монгольських громадян, не мають морального права залишатися при владі, і парламент має бути розпущений.