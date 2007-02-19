Іран звинуватив Росію в спробі затримати запуск ядерного реактора

Іранська влада звинуватила російську сторону в спробі затримати запуск реактора в м. Бушер. З такою заявою виступив заступник голови Організації з атомної енергії Ірану Мохаммед Саєді. Він наголосив, що ніяких затримок у платежах російській стороні за будівництво атомної електростанції (АЕС) в Бушере не існує, передає Associated Press. "Іран ніколи не затримував платежі за Бушерську атомну електростанцію", - заявив М.Саєді.

Раніше Федеральне агентство з атомної енергії (Росатом) повідомило, що терміни постачання палива на АЕС в Бушере можуть бути зсунені через недотримання іранською стороною графіка платежів. За даними Росатому, у іранської сторони виникли складнощі з фінансуванням проекту, і на сьогодні затримка становить один місяць.

Згідно із графіком робіт, фізичний пуск АЕС "Бушер" запланований на листопад 2007 р. Росія веде будівництво першого блоку АЕС в рамках міжурядової угоди з Іраном, укладеної в 1992 р.

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