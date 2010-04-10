Уряд Москви не передумає розміщувати зображення Сталіна

Уряд Москви не має наміру відмовлятися від розміщення до дня Перемоги плакатів із зображенням Йосипа Сталіна. Як повідомила сьогодні на прес-конференції перший заступник мера міста Людмила Швецова, оформлення міста буде таким, щоб "бути адекватним історичній пам`яті". За її словами, тема Перемоги повинна не вносити відокремлення, а об`єднувати людей, "і дуже шкода, що ця історія обговорюється в такому ключі".

У середині березня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, мерія Москви зробила заяву, що не планується масштабне тиражування образу Сталіна. Йшлося про те, щоб розмістити 10 плакатів.

"Демократичне суспільство повинне грунтуватися на довірі та взаємній пошані, а не на вимаруванні з історії небажаних сторінок. Інакше ми можемо дійти до того, що в кінохроніках залишаться лише Рузвельт і Черчиль, а кадри із Сталіним будуть знищені. А, можливо, з примхи інших переписувачів історії доведеться стерти зображення Сталіна з медалі "За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.". Можливо, доведеться відправити до спецсховищ і багатьох фільмів про війну?" - дивуються в прес-службі.

У мерії пояснюють своє рішення тим, що вони слідують історії, зважаючи на прохання, побажання ветеранів Великої Вітчизняної війни, інакше це може привести до розколу суспільства. При цьому в мерії не відмовляються від однозначного засудження сталінських репресій.