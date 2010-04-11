Позачергові президентські вибори у Польщі відбудуться до 20 червня

Позачергові вибори Президента Польщі повинні відбутися не пізніше, ніж 20 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських засобів масової інформації, таку норму містить конституція Польщі.

Тимчасово виконуючий обов’язки президента Польщі, голова Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ повинен оголосити дату виборів не пізніше, ніж за 14 днів після смерті Президента.

Самі вибори мають відбутися не пізніше, ніж за 60 днів після дати їхнього оголошення.

Чергові президентські вибори у Польщі мали відбутися восени 2010 року.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ, якого правляча в Польщі партія "Громадянська платформа" наприкінці березня офіційно вибрала кандидатом на пост Президента, запевнив, що планує дотриматися усіх конституційних термінів.

Як повідомляв УНІАН, 60-річний Президент Польщі Лех Качинський, який став президентом в 2005 році, загинув сьогодні вранці під час авіакатастрофи в Росії.