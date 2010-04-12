Тіло журналіста з відсіченою головою знайшли в Мексиці

Мексиканська поліція виявила в неділю тіло без голови викраденого наркомафією п`ять днів тому журналіста Енріке Вільїкани Паломареса (Enrique Villicana Palomares), повідомляє генеральна прокуратура Мексики.

Журналіст працював в газеті Voz штату Мічоакан і займався розслідуванням діяльності місцевих наркокартелів. Паломарес був викрадений невідомими злочинцями, коли він прямував в місцевий університет, де читав лекції студентам.

Він став п`ятою жертвою наркомафії з початок 2010 року. У 2009 році від рук організованої злочинності загинули 12 мексиканських журналістів.

Міжнародний Комітет захисту журналістів вніс Мексику до списку найнебезпечніших країн для журналістської діяльності.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" закликала мексиканську владу провести ретельне розслідування обставин вбивства і вжити заходів із захисту професійної діяльності журналістів.

"Ні для кого не секрет, що Енріке Вільїкана Паломарес був убитий за виконання свого професійного обов`язку, тим більше, що раніше він неодноразово звертався до поліції із заявами про погрози в свою адресу", - зазначається в заяві "Репортерів без кордонів", яка надійшла до РІА “Новости”.