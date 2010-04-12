Бакієв обіцяє «втопити Киргизію в крові», якщо його спробують убити

Сьогодні Курманбек БАКІЄВ, який вважає себе Президентом Киргизії, має покинути країну.

Це буде зроблено за посередництва чинного голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністра закордонних справ Казахстану Каната САУДАБАЄВА, повідомляє NEWSru.

Дане рішення обговорювалося вчора на зустрічі в Бішкеку глави тимчасового уряду Киргизії Рози ОТУНБАЄВОЇ з казахстанською делегацією, яка прибула з Астани.

У якому напрямі буде вивезений К.Бакієв, який перебував в останні дні в своєму родовому селі Масадан в кількох кілометрах від Джалалабада, обласного центру на півдні Киргизії, не повідомляється.

Як повідомляє “Газета.ру”, К.Бакиев пригрозив «втопити країну в крові», у випадку, якщо буде зроблена спроба його убити.

«Я б хотів попередити тих, хто полює за мною: не будьте найманими кілерами, оскільки це лише принесе величезну трагедію цій країні», - сказав він.

«Ми втопимо Киргизію в крові, якщо вони вирішать мене фізично усунути. Якщо вони удадуться до сили, то ті, хто мене оточують, цього не допустять, що приведе до кровопролиття», - заявив К.Бакієв.