Впізнано 45 загиблих в авіакатастрофі в Смоленську

На даний момент впізнано 45 загиблих в авіакатастрофі літака президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом, зокрема дружина президента, повідомила журналістам за підсумками робочих нарад з представниками польської сторони голова російського Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Тетяна Голікова.

За словами міністра, нині триває спільна робота з польськими фахівцями з організації транспортування тіл загиблих до Польщі.

"Ми вважаємо, що завтра вранці тіло дружини президента Польщі буде доставлене до Варшави. Завтра ж триватиме процедура впізнання для тих 54 родичів загиблих, які прибули сьогодні до Москви", - наводить її слова РІА "Новости". Як зазначила Тетяна Голікова, "сьогодні до наших судово-медичних фахівців приєдналися фахівці з Польщі. Вони працюють спільно з упізнання тіл загиблих".