США все ще сподіваються спіймати бен Ладена живим

США все ще сподіваються зловити лідера міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена живим і допитати його. Відповідну заяву зробив сьогодні генеральний прокурор США Ерік Холдер, виступаючи перед юридичним комітетом Сенату, передає Associated Press.

У березні ц.р. Е.Холдер заявив, що У. бен Ладен, ймовірно, так ніколи і не з`явиться перед судом, оскільки, швидше за все, буде убитий. Тим часом, головнокомандувач збройними силами в Афганістані пообіцяв спрямувити всі зусилля, щоб схопити лідера "Аль-Каїди" живим і "передати його до рук американського правосуддя".

За деякими даними, особиста охорона У.бен Ладена інструктована не допустити захоплення "терориста номер один" живим.

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