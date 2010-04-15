Як вступити до британського вузу

У квітні – травні в Україні відбудеться Фестиваль британської освіти.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Центру британської освіти Стівен КЛАРК.

Він зазначив, що Фестиваль британської освіти організовано Центром британської освіти за підтримки посольства Великої Британії в Україні, Британської ради, Міністерства освіти і науки України та «Рассел Груп», провідною британською освітньою організацією, яка об`єднує близько 20 найкращих університетів Великої Британії.

За словами С.КЛАРКА, фестиваль спрямований на започаткування і розвиток зв’язків з академічними навчальними закладами Великої Британії, а також підвищення рівня знань українських студентів щодо європейських стандартів освіти. “Мета фестивалю - включення українських студентів в інформаційний простір європейських просвітницьких питань”, - наголосив він.

Віце-президент Центру британської освіти Олена ПУЗІКОВА наголосила, що в рамках фестивалю планується провести презентації, круглі столи, а також дебати на тему: “Освіта у Великобританії. Що потрібно знати українським студентам”.

“Ми розуміємо, що освічені за європейськими стандартами молоді люди сьогодні стануть запорукою розквіту України у майбутньому”, - наголосила вона.

За її словами, фестиваль проходитиме на всій території України.

Голова Департаменту розвитку зв’язків з навчальними закладами Володимир МАГДИЧ розповів, що в рамках фестивалю Центр проводить зустрічі зі студентами та школярами безпосередньо в закладах освіти. “Ми йдемо в навчальні заклади, але ми запрошуємо дітей та батьків до нашого центру”, - зауважив він.

Як відомо, 19 британських університетів входять до 100 найкращих університетів світу. Більше того, чотири з них знаходяться в першій шістці разом з Гарвардом та Йелем.

Центр Британської освіти пропонує професійні послуги українським клієнтам (академічним та корпоративним), які бажають навчатися у провідних навчальних закладах Великої Британії.

Центр Британської освіти практикує індивідуальний підхід, тому він детально готує комплексну програму, що створюється спеціально для кожного клієнта і має на меті сприяти його планам щодо освіти та працевлаштування.