До Варшави доставили тіла ще 34 загиблих в авіакатастрофі

Сьогодні до Варшави доставлено тіла ще 34 жертв авіакатастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під російським Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, літак із тілами трагічно загиблих польських громадян прибув на столичне летовище Окєнчє, де відбувають траурні церемонії за участі представників польських властей, духовенства та родичів жертв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, сьогодні до Варшави окремим літаком також доставлено тіло останнього президента Другої Жечі Посполитої Ришарда Качоровського, з яким поляки зможуть попрощатися у Бельведері.

Як повідомляв УНІАН, вчора до Польщі доставлено 30 тіл із 96 жертв суботньої авіакатастрофи.

Раніше до столиці доставлено тіла Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.