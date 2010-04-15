До Варшави доставили тіла ще 34 загиблих в авіакатастрофі

19:06, 15 квітня 2010
Світ
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Тривають жалобні церемонії

Сьогодні до Варшави доставлено тіла ще 34 жертв авіакатастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під російським Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, літак із тілами трагічно загиблих польських громадян прибув на столичне летовище Окєнчє, де відбувають траурні церемонії за участі представників польських властей, духовенства та родичів жертв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, сьогодні до Варшави окремим літаком також доставлено тіло останнього президента Другої Жечі Посполитої Ришарда Качоровського, з яким поляки зможуть попрощатися у Бельведері.

Як повідомляв УНІАН, вчора до Польщі доставлено 30 тіл із 96 жертв суботньої авіакатастрофи.

Раніше до столиці доставлено тіла Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.

 

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