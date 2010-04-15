Медведєв: крах режиму Бакієва пов'язаний з корупцією

Дмитро Медведєв заявив, що "крах режиму Бакієва" пов`язаний з "корупцією та клановістю". Відповідні уривки із заяви Президента РФ про ситуацію в Киргизії оприлюднено на сайті телеканалу "Вести".

У документі зазначено також, що киргизька влада виявилися неспроможною забезпечити розвиток держави з урахуванням інтересів його населення.

Що стосується відносин Росії з тимчасовим урядом Киргизії, до якого перейшла влада в країні, то питання про них буде вирішене російською владою згодом. Головною умовою подальшого розвитку російсько-киргизьких відносин є "відкриті і справедливі вибори до органів влади" країни. Поки Медведєв підтвердив, що РФ не відмовиться від колишніх домовленостей з Киргизією, у тому числі і в соціально-економічній сфері.