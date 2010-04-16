Уперше в історії в Британії пройшли передвиборчі дебати

Голова ліберально-демократичної партії Великобританії Нік Клегг, згідно з опитуванням, виграв перші в історії країни передвиборчі дебати, які транслювалися в прямому ефірі, повідомляє Бі-бі-Сі. За опитуванням, проведеним для газети Sun, після першого раунду теледебатів за Клегга проголосував би 51% виборців.

Голова консерваторів Девід Кемерон сподобався 29% опитаних.

Чинного прем`єр-міністра країни, голову лейбористської партії Гордона Брауна підтримали 19% опитаних.

Наступні дебати 22-го і 29 квітня. Вони починатимуться в 20:30 за місцевим часом і триватимуть по півтори години.

Шотландські та валлійські націоналісти висловили обурення, оскільки їх на дебати не запросили.