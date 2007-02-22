Російський космонавт замерз на орбіті

У російського космонавта Михайла Тюріна, який разом з астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегрієй здійснює вихід у відкритий космос, стався збій у роботі системи терморегулювання скафандра, повідомляє Лента.ру

Під час виходу Тюрін звернув увагу що система терморегулювання його скафандра "Арлан-м" працює нештатно, зокрема, коли космонавт знаходиться в тіні, він відчуває холод. За висновком фахівців ЦУП, проблеми виникли через субліматор скафандра. Після оцінки ситуації на Землі фахівці ЦУП повідомили Тюріну, що "субліматор працює, але не дуже ефективно".

Субліматор - пристрій, в якому вода нагрівається і перетворюється на пару. Як повідомляє РІА новості, Тюрін і Лопес-Алегрія спробували налагодити субліматор, проте поки їм зробити цього не вдалося.

Представники ЦУП, які знаходяться на зв`язку з Тюріним, сказали йому, щоб він продовжував працювати за наміченим графіком протягом найближчої години з несправним скафандром, але при цьому уважно стежив за своїм станом.