У Польщі закрили всі аеропорти
17:29, 16 квітня 2010Світ
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Хмара попелу накрила Європу
У Польщі закрито усі аеропорти.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відмінено усі рейси з аеропорту Жешова, про що повідомляє його офіційний сайт.
Згідно з повідомленням Eurocontrol, що відповідає за безпеку авіаруху на Європейському континенті, сьогодні в Європі буде здійснено 11 тисяч авіарейсів замість звичних 28 тисяч. Причина зменшення кількості авіарейсів - хмара попелу, яка поширюється Європою після виверження вулкану в Ісландії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Польщі було оголошено про закриття усіх аеропортів, крім Кракова і Жешова, з 10.00 до 18.00. Пізніше було оголешно про закриття летовища у Кракові.
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