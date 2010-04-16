У Польщі закрили всі аеропорти

У Польщі закрито усі аеропорти.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відмінено усі рейси з аеропорту Жешова, про що повідомляє його офіційний сайт.

Згідно з повідомленням Eurocontrol, що відповідає за безпеку авіаруху на Європейському континенті, сьогодні в Європі буде здійснено 11 тисяч авіарейсів замість звичних 28 тисяч. Причина зменшення кількості авіарейсів - хмара попелу, яка поширюється Європою після виверження вулкану в Ісландії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Польщі було оголошено про закриття усіх аеропортів, крім Кракова і Жешова, з 10.00 до 18.00. Пізніше було оголешно про закриття летовища у Кракові.