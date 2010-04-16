Депутат Держдуми РФ кличе Україну назад до СНД

Депутат Держдуми РФ від партії «Єдина Росія» Віктор ВОЙТЕНКО вважає, що для виходу з кризи відносин з Росією Україна має «повернутися» до СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на зустрічі з делегацією групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв`язків з РФ.

«Ми маємо усвідомлювати, що криза між Україною і Росією існує… Сьогодні у нас є хороші можливості і тенденції для того, щоб її було подолано якнайшвидше», - сказав В.ВОЙТЕНКО.

На його думку, для цього Україна має вирішити чотири основні питання.

«Є питання щодо участі України в СНД, і я вважаю, що перше питання – це відновлення повномасштабної співпраці України в СНД як основи для інших кроків, які потрібні робити», - сказав В.ВОЙТЕНКО.

На його думку, за цим кроком наступний - визнання російської мови як другої державної в Україні. «Тому що на просторі СНД дві мови – національна і російська. Це загальновизнано», - сказав В.ВОЙТЕНКО.

Крім того, сказав російський депутат, на міждержавному рівні між РФ і Україною необхідно розв’язати питання про укладання угоди про охорону зовнішніх кордонів. «Якщо Україна візьме на себе повну відповідальність за охорону кордону СНД, тоді кордон між Україною і РФ не буде потрібний у тому режимі, як він існує», - сказав він.

На думку В.ВОЙТЕНКА, четвертим завданням для України є входження до ЄЕП і Митного союзу. «Це дає основу для економічного розвитку наших двох держав», - переконаний він.