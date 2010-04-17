Двома пострілами в голову застрелений віце-мер Даугавпілса

Віце-мер Даугавпілса (Латвія) Григорій Немцов був застрелений у п`ятницю в центрі міста, повідомляє Лента.ру з посиланням на інтернет-видання MixNews.

Вбивство сталося близько 17 години. Невідомий двічі вистрелив у голову 62-річному Немцову, який помер на місці. Пістолет, з якого вбили віце-мера, пізніше знайшли у фонтані в парку Райніса.

Голова Даугавпілської думи Яніс Лачплесіс заявив, що ніякої підстави для злочину, окрім політичного, він не бачить. Він припустив, що вбивство Немцова було спробою змінити політичну рівновагу в міській думі. Убитий очолював партію "Народ Латгалії" і видавав місцеву російськомовну газету.