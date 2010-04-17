21 жертва авіакатастрофи літака Качинського залишається в РФ

Двадцять одна із 96-ти жертв катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під російським Смоленськом до сих пір зашиється в Російській федерації.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише польська Gazeta Wyborcza, називаючи цей факт "трагедією в трагедії".

За даними видання, серед неідентифікованих жертв авіакатастрофи 10 квітня - керівники польського війська, члени екіпажу, в тому числі, головний пілот, депутати Сейму та Сенату та інші члени делегації, котрі тиждень тому у Росії планували взяти участь у заходах до 70-ї річниці трагедії в Катині.

"Їх відсутність на сьогоднішніх жалобних заходах є особливо тяжкою для родин, які не можуть зрозуміти, чи тіла не знайшли чи їх не вдалося ідентифікувати", - написала газета.

Як повідомляв УНІАН, раніше польські власті планували під час суботніх траурних заходів на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві виставити труни з тілами усіх загиблих в авіакатастрофі.

У зв’язку з тим, що не вдалося ідентифікувати всі жертви, на площі розміщені лише фотографії загиблих.