У Європі відбудеться 4 тисячі авіарейсів

Сьогодні на європейському континенті через хмару вулканічного пилу, яка продовжує залишатися над більшою частиною Європи, відбудеться лише 4 тисячі замість 24 тисяч запланованих авіарейсів.

Як передає коресподнент УНІАН, про це повідомила організація, відповідальна за безпеку авіапольотів в Європі, Eurocontrol.

За даними організації, яка нині об`єднує 38 європейських держав, на сьогодні повністю або частково заборонено авіарух у 24 державах європейського континенту.

Серед 27 держав Євросоюзу не літають літаки в Австрії, Бельгії, Хорватії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Угорщині, Голандії, Румунії, Сербії, Словенії, Словаччині та Великобританії. Закрито авіасполучення також у Данії, Норвегії та Швейцарії. Крім цього, не літають літаки з більшої частини Франції, Німеччини, з Півночі Італії та Іспанії.

Сполучення діє в південних районах Іспанії, Португалії, Італії, в Болгарії, Греції, Туреччині та на південній частині Балканського півострова.

Eurocontrol повідомив, що після виверження вулкану в Ісландії в середу, 14 квітня, з наступного дня через утворену хмару вулканічного пилу в Європі відмінено понад 60 тисячі авіарейсів.