Україна готова зміцнювати військово-технічну співпрацю з Казахстаном

Україна готова збільшити військово-технічну складову двостороннього співробітництва з Казахстаном.

Про це сказав міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Амангельди ЖУМАБАЄВИМ у Києві, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони.

“Настав час переходити від декларацій до конкретних справ. У нас є багато напрямів, по яких оборонні відомства України і Казахстану можуть тісно і плідно співпрацювати”, - підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства.

У свою чергу посол відзначив, що відносини між Казахстаном і Україною є дуже близькими, і Україна для Казахстану є стратегічним партнером.

Він також додав, що сьогодні на території Казахстану мешкають майже 400 тис. етнічних українців, функціонують 24 українських культурних центри та школи.

Посол також підкреслив, що на сьогодні склалися надзвичайно сприятливі умови для розвитку двостороннього співробітництва.

“Україна має великі можливості і перспективи. Казахстан дуже зацікавлений у розбудові різноманітних двосторонніх проектів практично в усіх галузях економіки, в тому числі й у військовій і військово-технічній сферах”, - наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Казахстану в Україні.

В цьому контексті М.ЄЖЕЛЬ та А.ЖУМАБАЄВ обговорили перспективні напрями розвитку двосторонньої військової та військово-технічної співпраці.