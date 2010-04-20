Бізнесмена засуджено в США за фінансування тероризму

Американського бізнесмена засуджено до 10 років в`язниці за спробу передати гроші на підтримку навчальних таборів для бойовиків в Афганістані і Пакистані, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Абдул Аліштарі визнав провину у фінансуванні тероризму.

За даними звинувачення, він брав участь в переказі грошових коштів у розмірі 150 тис. доларів, вважаючи, що ці гроші будуть використані для навчання терористів в Афганістані і Пакистані та для закупівлі устаткування, зокрема приладів нічного бачення.

Насправді посередник, через якого Аліштарі намагався перевести гроші, був співробітником спецслужб під прикриттям.