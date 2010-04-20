Бізнесмена засуджено в США за фінансування тероризму
08:01, 20 квітня 2010Світ
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Посередник виявився підставним
Американського бізнесмена засуджено до 10 років в`язниці за спробу передати гроші на підтримку навчальних таборів для бойовиків в Афганістані і Пакистані, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Абдул Аліштарі визнав провину у фінансуванні тероризму.
За даними звинувачення, він брав участь в переказі грошових коштів у розмірі 150 тис. доларів, вважаючи, що ці гроші будуть використані для навчання терористів в Афганістані і Пакистані та для закупівлі устаткування, зокрема приладів нічного бачення.
Насправді посередник, через якого Аліштарі намагався перевести гроші, був співробітником спецслужб під прикриттям.
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