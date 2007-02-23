Просочуються новини про кандидатів на Нобелівську премію

На отримання Нобелівської премії миру в 2007 році висунуто 181 кандидата, серед яких 46 організацій

Київ. 23 лютого. УНІАН. На отримання Нобелівської премії миру в 2007 році висунуто 181 кандидата, серед яких 46 організацій.

Як передає News.ru, офіційно їх імена не розголошуються, проте відомо, що серед висуванців - колишній віце-президент США Альберт ГОР, представник ООН по Косову Марті АХТІСААРІ і російська правозахисниця Лідія ЮСУПОВА.

За традицією, комітет з присудження премії ніколи не повідомляє імена претендентів. Але, як правило, щорічно інформація про деяких з них просочується в пресу від тих, хто має право висувати: членів норвезького парламенту, попередніх лауреатів премії і академіків.

Кандидатуру А.ГОРА висунули два норвезькі політики за діяльність, направлену на боротьбу з глобальною зміною клімату.

Серед інших кандидатів називають, наприклад, Європейський Союз у зв`язку зі святкуванням цього року 50-річчя Римського договору, що заклав основи Євросоюзу, спецпредставника ООН по Косово М.АХТІСААРІ, лідера уйгурської меншини в Китаї і громадську активістку Ребійю КАДЕЕР, а також російську правозахисницю, члена адвокатської палати Чечні Л.ЮСУПОВУ.

Нобелівська премія миру присуджується з 1901 року. За 105 років вручення Нобелівських премій її лауреатами стали 758 особа і 18 організацій.