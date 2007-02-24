Ізраїль просить США не заважати в знищенні ядерних об`єктів Ірану

Ізраїльські військові ведуть секретні консультації з Пентагоном щодо можливості надати їм "повітряний коридор" над Іраком для завдання удару по іранських ядерних об`єктах, пише газета The Daily Telegraph з посиланням на ексклюзивне джерело.

Для ВПС Ізраїлю допомога з боку американських колег може стати вирішальною для успіху в разі такої операції.

Від американців потрібний дозвіл на проліт над територією Іраку та технічна підтримка - дозаправка в повітрі і допомога в наведенні на визначені цілі.

Причому головне для Єрусалиму - це саме надання коридору. Інакше, сказав ізраїльський високопоставлений офіцер, "може скластися ситуація, коли американські й ізраїльські літаки почнуть стріляти одне в одного".

Нагадаймо, що Ізраїль неодноразово заявляв про те, що не може допустити появи у Ірану ядерної зброї, оскільки це означатиме пряму і безпосередню загрозу існуванню єврейської держави.

Вашингтон підтримує Єрусалим в цьому питанні, вимагаючи від Тегерана негайного припинення робіт із збагачення ядерного палива, але Іран відмовляється припинити дослідження, мотивуючи це своїм правом на використання атомної енергії в мирних цілях.

Лента.ру