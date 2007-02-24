Президент призначив голів силових структур Туркменистану

Президент Туркменії Курбанкули Бердимухаммедов у суботу під час наради з воєначальниками і керівниками правоохоронних органів здійснив ряд призначень, передає туркменське телебачення.

Міністром оборони призначений Агагельди Маммедгельдиєв, міністром національної безпеки - Гельдимухаммед Аширмухаммедов, главою державної прикордонної служби, командувачем прикордонних військи - Байрам Аловов.

Міністром Адалат (юстиції) став Мурат Карриєв, головою МВС - Акмаммет Рахманов, головою Верховного казієту (суду) став Якшигельди Есенов, генпрокурором призначений Мухаммедкулі Огшуков.

Усі призначені президентом керівники і раніше очолювали свої відомства. Вони перепризначені на свої посади з випробувним терміном шість місяців.

Ряд кандидатур керівників правоохоронних органів, зокрема, голови Верховного суду, генпрокурора, міністрів внутрішніх справ і юстиції були підтримані напередодні депутатами національного парламенту (меджлісу).

Рішення про призначення міністрів оборони і національної безпеки, а також голови прикордонної служби були прийняті одноосібно Бердимухаммедовим.

РІА "Новости"