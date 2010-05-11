У Москві співробітник ФСБ влаштував стрілянину з табельної зброї

Співробітник ФСБ влаштував стрілянину з табельної зброї і поранив чоловіка на півдні Москви, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на правоохоронні органи Москви.

Там відзначили, що інцидент стався біля входу на станцію метро «Варшавська» напередодні о 23.10.

«Оперуповноважений центрального апарату ФСБ, який знаходився в нетверезому стані, мав конфлікт із чоловіком, під час якого капітан витягнув табельний пістолет і кілька разів вистрілив в опонента», - сказало джерело.

Чоловік одержав поранення в ногу і був госпіталізований. За фактом інциденту проводиться розслідування.

Офіційних коментарів від представників правоохоронних органів поки не надходило.

Газета.ру