У Москві співробітник ФСБ влаштував стрілянину з табельної зброї
08:48, 11 травня 2010Світ
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Поранено чоловіка
Співробітник ФСБ влаштував стрілянину з табельної зброї і поранив чоловіка на півдні Москви, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на правоохоронні органи Москви.
Там відзначили, що інцидент стався біля входу на станцію метро «Варшавська» напередодні о 23.10.
«Оперуповноважений центрального апарату ФСБ, який знаходився в нетверезому стані, мав конфлікт із чоловіком, під час якого капітан витягнув табельний пістолет і кілька разів вистрілив в опонента», - сказало джерело.
Чоловік одержав поранення в ногу і був госпіталізований. За фактом інциденту проводиться розслідування.
Офіційних коментарів від представників правоохоронних органів поки не надходило.
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