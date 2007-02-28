Пиріжки від принца Чарльза виявилися шкідливішими за Біг Мак

Продукція, що випускається у Великобританії під королівською маркою "Duchy Originals", виявилася шкідливішою для здоров`я, ніж їжа, що продається у McDonald`s. Як пише газета The Daily Mail, окремі продукти цієї лінії містять більше калорій, соли і жирів. Такі висновки зроблено, зокрема, при порівнянні Корнуолльського пиріжка та Біг Мака.

Тим часом, харчова лінія "Duchy Originals", яку контролює принц Чарльз, позиціонується як виробництво екологічно чистої і корисної їжі. Видання відзначає, що приведене вище порівняння може стати приводом для звинувачень Чарльза у лицемірстві, оскільки принц вважається борцем за здорове харчування. Спадкоємець британського престолу неодноразово виступав із критичними зауваженнями на адресу ресторанів швидкого харчування McDonald`s і навіть говорив, що їх слід було би заборонити.

Подібні зауваження поклали початок конфронтації принца з корпорацією, прес-секретар якої заявив, що її представники "розчаровані" словами Чарльза. За словами секретаря, багато членів королівської родини є постійними клієнтами McDonald`s впродовж багатьох років. Зокрема, сини Чарльза, Уїльям і Гарі відвідували ці заклади з своєю покійною матір`ю принцесою Діаною.

Втім, представники компанії відмовилися порівнювати свою продукцію з королівською, пославшися на те, що вибір залишається за споживачем.

Лента.ру