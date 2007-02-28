Росія і НАТО обговорюють у Литві питання співробітництва

Зустріч високопосадових представників робочої групи Ради Росія-НАТО (РРН) по оборонних реформах і співпраці проходить у Вільнюсі.

Як повідомили в прес-службі НАТО, учасники засідання обговорюють конкретні проекти забезпечення оперативної сумісності між збройними силами Росії і країн-членів НАТО в умовах проведення військової реформи в РФ і трансформації альянсу. Зокрема, сторони розглянуть питання, пов`язані з виконанням програми співпраці РРН на поточний рік і взаємодію між військовими на період 2008-2012 років.

У зустрічі у Вільнюсі беруть участь представники міністерства оборони і Генштабу Росії, російської місії при НАТО, а також високі чини військових відомств держав альянсу на чолі з генеральним секретарем НАТО з оборонних питань Джоном Колстоном. Попередня зустріч робочої групи РРН на високому рівні проходила в 2004 році у Варшаві.

РІА "Новости"